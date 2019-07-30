‘Fırat’ın doğusu karpuz tarlası değil’

“Fırat’ın doğusunda ne işimiz var?” diyenleri eleştiren Büyükataman, bu tiplerin S-400’ün Rusya’dan alınmasına değil, ABD’den alınacak Patriot’lara da F-35 alınmasına da karşı olduğuna dikkati çekti. Büyükataman, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Fırat’ın doğusunun, batısının istikrarsızlaştırılması, burada Siyonist emellere hizmet eden kukla bir devletin hayali bunları heyecanlandırmaktadır.Evet, Fırat’ın doğusu karpuz tarlası değildir. Bizim için tüm bu coğrafyalar vatandır, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, büyük Türk ülküsünün yeşereceği, hayat bulacağı mübarek bir ocaktır. Sayın Genel Başkanımızın önerdiği güvenli bölgeyi başkalarının topraklarına girmek olarak gördüğü halde yine kendisiyle çelişerek birkaç kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulmasını teklif etmeleri de kendileri adına bir utançtır. Hiçbir stratejik derinliği olmayan, kurulmak istenen korsan terör devletinin güvenliğini sağlayacak bir hat talep ettiği ise tarafımızca aşikardır.”

“Genel Başkanımız bozkurtça duruşuyla sizin gibilerin kulaklarına, beynine şiddetli ağrılar, vatan için çarpmayan kalbinize korkular salıyor” diyen Büyükataman şöyle devam etti:

‘Dalımızı kıranın...’

“Büyük Türk milleti daha önce Milli Mücadele’de ve yine 1980 öncesinde vatanımız bir komünist müstemleke yapılmak istenirken duyduğu güveni duyuyor. O köpükler de bugüne dek sakin, vakur bir şekilde bekleyen Akdeniz’in ‘Artık yeter!’ çığlığından başka bir şey değildir. Milliyetçi Hareket, sınırları etrafında oynanan oyunlara müsaade etmeyecek ve Akdeniz’in imdat çağrısına kulak verecektir. Unutulmasın ki Türk milleti dün olduğu gibi dalımızı kıranın ağacını kökünden sökecek, vatana kem gözle bakanın üzerinden silindir gibi geçecektir.”