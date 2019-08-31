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31.08.2019 - 13:00| AA

Fuat Oktay bugün Polonya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Fuat Oktay bugün Polonya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, bugün akşam saatlerinde Varşova'ya gidecek.

Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle yarın  Pilsudski Meydanı'nda düzenlenecek anma törenlerine iştirak edecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından heyet başkanları onuruna  verilecek yemeğe katılacak Oktay'ın konuk ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla  da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

 

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