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20.07.2019 - 10:29| AA

Fuat Oktay: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri  KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın  Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Fuat Oktay: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz

Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC  Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi  Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan,  Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul  Türkeş, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet  Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali  Murat Başçeri ve askeri erkan katıldı.

Katılımcıların tören alanındaki yerlerini almasının ardından  Cumhurbaşkanı Akıncı ve  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Anıtı'na çelenk  bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve  bayrakların göndere çekilmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel  defterini imzaladı.

Akıncı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 45. yılında sizi  bir kez daha saygı ile anıyoruz. İlke ve devrimlerinizi ilk günden ve hiçbir  zorlama olmadan benimsemiş bir halk olarak Kıbrıs Türk halkı laik ve demokratik  kimliğiyle yoluna devam etmektedir. Bilimi rehber edinerek çağdaş uygarlık  hedefine ulaşmak için var gücüyle uğraş vermektedir. Bir yandan kalkınma  mücadelemizi sürdürürken bir yandan da yine sizin yurtta barış dünyada barış  ilkenizi özümseyerek Ada'mızda kalıcı barışın sağlanması için de çabalarımızı  sürdürmekteyiz. Sizden aldığımız ışıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve  düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da anıt özel defterini imzaladı.  Oktay, şunları ifade etti:

"Aziz Atatürk, Kıbrıs Türkü'nün kahraman Mehmetçiğimizle omuz omuza  verdiği mücadele sonucu, uluslararası hukuktan kaynaklanan vazgeçilmez haklarının  elinden alınamayacağını kanıtladığı Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde  manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Ada'nın eşit sahibi olarak, özgürce varlığını  sürdürmeyi hak eden,  büyük milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri,  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her an Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk  halkını yanlarında bulacaktır. Bu kararlılığımızı bir kez daha tekrarlıyor, aziz  hatıranızı saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlamaları, Dr. Fazıl Küçük  Bulvarı'nda yapılacak etkinliklerle devam edecek.

 

 

 

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