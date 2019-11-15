Gençlik ve Spor Bakanlığından Hakkari ve Batman'a 56 milyon liralık yatırım

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman Valisi Hulusi Şahin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile yapılan görüşmeler sonrasında, iki ile gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, futbol ve basketbol sahalarının inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve iki ilin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlık merkez binada yapılan görüşmede, Batman ve Hakkari'ye gençlik ve spor alanında yapılacak yatırımlar ele alındı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, "Tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber edeceğiz, ediyoruz da. Yaptığımız her yatırım, her planlama gençlerimiz için. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz." ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda ülke genelinde tesisleşme anlamında bir devrime imza attıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tesisleşme hamlesinde en önemli etmenin spordan gelen bir isim olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde son 18 yıldır hem gençliğimiz, hem de sporla ilgili devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirdik. Hepsi güçlü Türkiye, güçlü yarınlarımız, gençlerimiz ve bütün vatandaşlarımız için."



BATMAN VE HAKKARİ'YE 64 TESİS

Alınan karar gereği Batman ve Hakkari'ye 64 tesis inşa edilecek.

Batman il merkezi ve 4 ilçesine, 2 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 5 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 9 adet çok amaçlı mini basketbol sahası, 3 adet prefabrik spor salonu ve 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası olmak üzere 22 tesis yapılacak.

Hakkari il merkezi ve 7 ilçesine ise 4 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 3 adet gençlik merkezi, 9 adet sentetik çim yüzeyli halı saha, 6 adet kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha, 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 3 adet spor salonu ve 15 adet çok amaçlı mini basketbol sahası inşası planlanırken, tesis sayısı da 42 olacak.