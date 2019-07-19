Genel Kurul’da emsal karar

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı’na ilişkin sunuş konuşmasını yapmak için TBMM Başkanlığı’na dilekçe veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talebi Genel Kurul’da oylamayla kabul edildi. Böylece İç Tüzük’te bu yönde bir değişiklik yapılana kadar cumhurbaşkanı yardımcıları kalkınma planları üzerinde sunuş konuşması yapabilecek.

Genel Kurul, dün saat 11.00’de planı görüşmek üzere toplandı. Birleşimi yöneten CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, sunuş konuşması yapmak için TBMM Başkanlığı’na dilekçe veren Oktay’ın, TBMM İç Tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul’da konuşamayacağını söyledi.

Gök, cumhurbaşkanı yardımcılarının TBMM Başkanı daveti üzerine Genel Kurul’da konuşabileceğini belirterek, “11. Kalkınma Planı’yla ilgili iç tüzüğümüzde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların sunuş konuşması yapmasına dair bir hüküm mevcut değildir. Yapılan iç tüzük değişiklikleri ve kalkınma planlarının görülmesine dair kanun ve anayasa arasında belirli bir çelişki ortaya çıkmıştır. TBMM başkanvekilleri olarak bizler TBMM İç Tüzüğü’nü uygulamakla görevliyiz. Ancak ortada bir sorun olduğu da muhakkaktır. Ben bir tutum belirleyeceğim, talep olursa usul tartışması açacağım” dedi.

Oylama yapıldı

Oktay’ın 11. Kalkınma Planı görüşmesinde sunuş konuşması yapmasının mümkün olmadığını söyleyen Gök, usul tartışması açtı. Partilerin grup başkanvekilleri konuya ilişkin Genel Kurul’da görüşlerini açıkladı.

Daha sonra yeniden söz alan Gök, şunları söyledi: “Bir hukuki boşluk olduğunu konuşmacılar da söyledi. Ortaya çıkacak aksaklıklar ya da sorunlar karşısında kırmadan, dökmeden bir yol haritası belirlenmesi ve emsal teşkil edecek konularda geniş katılım sağlanarak işlem yapılması önemlidir. Sayın Oktay’ın sunuş konuşması yapma yönündeki tutumumu oylarınıza sunacağım. Tutumumun Genel Kurul’da kabul edilmemesi üzerine yürütmenin temsili mümkün değildir. Genel Kurul kararı üzerine yürütme temsilcisinin sunuş konuşması yapma talebini karşılayacağım.”

Sunuş konuşması

Yapılan oylamada, Gök’ün Oktay’ın konuşma yapamayacağı yönündeki tutumu reddedildi. Böylece bir emsal karar oluştu. Buna göre iç tüzükte bu yönde bir değişiklik yapılana kadar cumhurbaşkanı yardımcıları kalkınma planları üzerinde sunuş konuşması yapabilecek. Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda yürütmenin TBMM’de temsili çerçevesinde Oktay, sunuş konuşmasını yaptı.

11’inci Kalkınma Planı Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda 11. Kalkınma Planı’na ilişkin sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “11. Kalkınma Planı döneminde Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesindeki ülkeler arasına girmesini amaçlıyoruz. Daha çok üreten, gelirini daha adil paylaşan, daha müreffeh bir Türkiye vizyonuyla 2023 ruhunu taşıyan uzun vadeli hedeflerimizi koruyor ve onlara ulaşmak için tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 2019-2023 dönemini kapsayan Plan Meclis’te kabul edildi. -ANKARA Milliyet