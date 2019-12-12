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12.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Genel Kurul’da gerginlik

TBMM Genel Kurulu’nda dün gerçekleşen Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 bütçelerinin görüşmeleri gergin geçti.

Genel Kurul’da gerginlik

 

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuşmasında AK Parti’nin yerli ve millilikten uzak olduğunu savunarak bunun en somut göstergesinin Tank Palet fabrikasıyla ilgili yaşananlar olduğunu söyledi. Bülbül, “Milletin dişinden tırnağından, çocuklarının rızkından artırdığı bağışlarla kurulan Tank Palet fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler ve çekiyorlar. Doymadılar. Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe Kalamış Yat limanları ve Taşucu Limanı’nı da satacaklar. Şimdi de gayrimenkullere göz koydular. Sizin özelleştirme dediğiniz yandaşlarınız için güzelleştirmedir, haram, hırsızlık, halkın hakkını 5 yandaşa peşkeş çekmektir” diye konuştu. Bülbül’ün sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler yükselirken sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’li vekilin mitingde konuşur gibi bağırıp çağırarak, komik olduğunu söyledi. Tank Palet fabrikası konusunu defalarca anlattıklarını ancak CHP’lilerin ısrarla aynı şeyi söylediklerini kaydeden Turan, “Bu başka bir niyete ve anlayışa hizmet ettiğinizi gösteriyor. Eğer bu tank fabrikasını Koç alsaydı ağzınızı açmayacaktınız” ifadelerini kullandı.

CHP’li Haydar Akar ve Veli Ağbaba ayağa kalkarak Turan’a tepkilerini ifade etti. Turan, “Hesap soracağız” diyen Bülbül’e, “Sizden korkan namert olsun. Siz hâlâ istiklal mahkemeleri var, yargıyı CHP’nin emrinde zannediyorsunuz” karşılığını verdi. Bunun üzerine AK Partili ve CHP’li vekiller birbirinin üzerine yürüdü, kürsü önünde bir süre arbede yaşandı. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi.

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