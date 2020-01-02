Göksungur bu yıl uçacak

Aksungur’u yeni yılın ilk günlerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunacak olan TUSAŞ, Türkiye’nin ilk turbojet motorlu süpersonik İHA’sı Göksungur’u da bu yıl uçurmayı hedefliyor. C4Defence dergisine konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, sesten hızlı Göksungur’un ilk uçuşunu 2020’de gerçekleştireceğini açıkladı. ANKA platformu üzerinden geliştirilen Aksungur’u yılın ilk çeyreğinde teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Kotil, 2019’da Aksungur ile ilgilendiklerini, Aksungur’un 18 ay gibi kısa bir sürede üretildiğini, kazanılan tecrübe ile bu sürenin her seferinde daha da kısaltıldığı söyledi.

Radarları yanıltacak

Öncelikle hava savunma sistemlerinin testi ve geliştirilmesinde kullanılması planlanan süpersonik araç, Milli Muharip Uçak (MMU) için de görev yapacak. Göksungur için TUSAŞ tarafından üretilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi Şimşek’in motorunun geliştirilmesi planlanıyor. MMU’daki pilot, etrafında bulunan İHA’ları da yönetebilecek.

İHA’nın saatte yaklaşık 1600 km süratte uçabileceği kaydediliyor. Göksungur’un radarda kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterip, karşısındaki radarların aldatılmasını sağlayabilecek donanıma sahip olması bekleniyor.