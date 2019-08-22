Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca haklarÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verilen DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Adnan SelÃ§uk MÄ±zraklÄ±, Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk ile Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Bedia Ã–zgÃ¶kÃ§e Ertan hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma ile davalar terÃ¶r baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

MÄ±zraklÄ± hakkÄ±nda, "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma veya yÃ¶netme, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma, terÃ¶rÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak, suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vmek" suÃ§larÄ±ndan bir dava ve 8 soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.Â

Ahmet TÃ¼rk'e iliÅŸkin ise bugÃ¼ne kadar "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma, gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§larÄ±ndan ikiÂ dava aÃ§Ä±ldÄ±, 4 soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.

Bedia Ã–zgÃ¶kÃ§e Ertan hakkÄ±nda da "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak, suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vmek" suÃ§larÄ±ndan bir kovuÅŸturma ve 6 soruÅŸturma yapÄ±ldÄ±.Â

- Yerel seÃ§imlerden sonra da terÃ¶r iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar

MÄ±zraklÄ±, TÃ¼rk ve ErtanÂ 31 Mart'taki seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± seÃ§ilmelerinin ardÄ±ndan halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak yerine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n amaÃ§larÄ±, ideolojik sÃ¶ylemleri ve eylemlerini desteklemek amacÄ±yla faaliyette bulunmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

HaklarÄ±nda yapÄ±lan ihbar ve ÅŸikayetlere gÃ¶re, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ±, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticilerinin talimatÄ± doÄŸrultusunda belediye mevzuatÄ±nda dayanaÄŸÄ± olmayan sÃ¶zde "eÅŸ baÅŸkanlÄ±k" uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

TÃ¼m yetkilerini sÃ¶zde eÅŸ baÅŸkan sÄ±fatÄ± verilen kiÅŸilerle birlikte kullanan MÄ±zraklÄ±, TÃ¼rk ve Ertan,Â belediyeleri Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼nÃ¼nden farklÄ± bir idari yapÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

MÄ±zraklÄ±, TÃ¼rk ve Ertan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle gÃ¶revine son verilen eski belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± hiÃ§bir resmi sÄ±fatlarÄ± bulunmamasÄ±na raÄŸmen Ã§eÅŸitli isimlendirmeler adÄ± altÄ±nda sÃ¶z konusu belediyelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±, belediyeleriÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile iltisaklÄ±, irtibatlÄ± kiÅŸilerin bulunduÄŸu bir merkez haline getirmeyi amaÃ§ladÄ±.Â

- TerÃ¶rist cenazelerini tercih ettiler

Belediye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olmayan sÃ¶z konusu kiÅŸilerin, belediyenin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±, personel alÄ±mlarÄ±nÄ±, meclis ve encÃ¼men gÃ¼ndemini belirlemeye kadar tÃ¼m iÅŸlere mÃ¼dahil olmalarÄ±na olanak tanÄ±yan MÄ±zraklÄ±, TÃ¼rk ve Ertan, ayrÄ±ca 31 Mart 2019'daki seÃ§imlerde HDP listelerinden belediye meclis Ã¼yesi seÃ§ilen ancak kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edildiÄŸi iÃ§in mazbatalarÄ± verilmeyen kiÅŸilerin, sanki gÃ¶revdelermiÅŸ gibi belediyelerde fiili olarak gÃ¶rev yapmalarÄ±na ve belediye personeline emirler vermelerine mÃ¼saade etti.

MÄ±zraklÄ±, TÃ¼rk ve Ertan, terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda etkisiz hale getirilenÂ PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin yakÄ±nlarÄ±na iÅŸ imkanÄ± ve ailelerine maddi destek saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±na ise baskÄ± uyguladÄ±.

PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin cenazelerine de katÄ±lan gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ±,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ve terÃ¶ristlere de destek verdi.

MÄ±zraklÄ±, TÃ¼rk ve Ertan, 31 Mart seÃ§imlerinin ardÄ±ndan gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± illerdeki cadde, sokak ve parklarÄ±n isimlerini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden hapis cezasÄ±na mahkum edilen Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n isimleriyle deÄŸiÅŸtirmeyi tercih etti.