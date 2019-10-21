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21.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Görevinizi tam yapın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Sayıştay’ın 2018 raporlarındaki bulgularla ilgili soruşturma açılmasını sağlamakla mükellef olduğunu belirterek, “Sayıştay’ı görevini tam olarak yapmaya çağırıyoruz” dedi.

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Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay’ın, kamu kurumları 2018 yılı denetimlerine ilişkin raporlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Suç teşkil eden fiiller” başlıklı 78’inci maddesinin, “suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde gereği yerine getirilmek üzere, dosyanın Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmesi için Sayıştay Başsavcılığı’na verilmesi gerektiği” hükmünü içerdiğini hatırlatan Erdoğdu, raporlar incelendiğinde, hemen hemen her kurumda mevzuatı açıkça ihlal durumunun tespit edildiğini öne sürdü. Bazı yerlerde bu ihlallerin inanılmaz boyutlara vardığının belirtildiğini savunan Erdoğdu, Sayıştay’ın “kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılarak açıkça yağmalandığı bu süreçle ilgili tespitlerin ötesine geçmeyen tavrının görevi ihmal” olduğunu ifade etti. Erdoğdu, “Sayıştay tüm bulgularla ilgili soruşturma açılmasını sağlamak ve usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükelleftir. Sayıştay’ı görevini tam olarak yapmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

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