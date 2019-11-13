‘Görüşme en kritik zirvelerden biri olacak’

Altun, “İki ülke ilişkilerinde çözülmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Bu konularda ilerleme kaydedilmemesi ve son iki yılda başka meselelerin de ortaya çıkmış olması, iki liderin kapsamlı değerlendirme ve tespitlerde bulunmasını gerektirmektedir” ifadesini kullandı. Altun, F-35’ler konusunda Türkiye’nin projenin ortağı olduğuna işaret ederek, bu savaş uçağının kabiliyetlerine gelebilecek potansiyel bir zararın, ABD’yi olduğu kadar Türkiye’yi de ilgilendirdiğini ifade etti. Altun, “Ziyaretimiz sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın bu konuda dürüst bir görüşme gerçekleştireceklerinden eminim. İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum” dedi. Altun, “ABD’nin petrol sahalarını koruma ve gelirlerini YPG’ye aktarma kararı, uzun vadeli istikrarı ve bu bölgedeki farklı etnik ve dini grupların bir arada bulunmasını riske atmaktadır. Bu konunun detayları, Türkiye ve ABD Başkanları tarafından görüşülecektir” bilgisini verdi.