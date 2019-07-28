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28.07.2019 - 08:18| ANKARA Milliyet

Gözler OHAL Komisyonu’nda

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) terör örgütünün çukur eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle ceza alan akademisyenler için verdiği “hak ihlali” kararı sonrası gözler OHAL komisyonuna çevrildi.

Gözler OHAL Komisyonu’nda

Komisyonun nasıl tutum alacağı merak edilmişti. Milliyet’in edindiği bilgiye göre; komisyonun akademisyenlerin dosyaları hakkında bireyselleştirilmiş, gerekçeli kararlarını yapılan inceleme neticesinde değerlendireceği belirtildi. “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılan 10 akademisyen, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu gündemine alıp görüşen AYM, akademisyenlerin terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmalarını “hak ihlali” olarak değerlendirdi. AYM’nin bu kararının ardından akademisyenlerin görevlerine dönmeleri için gözler OHAL Komisyonu’na çevrildi. Gözlerin çevrildiği OHAL Komisyonu’nun Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından nasıl bir tutum alacağı merak edilmişti. Milliyet’in edindiği bilgiye göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) etkili iç hukuk yolu olarak adres gösterdiği OHAL Komisyonu’nun şu ana kadar verdiği 80 bin başvuruda olduğu gibi söz konusu akademisyenlerin dosyaları hakkında da bireyselleştirilmiş, gerekçeli kararını yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde karar vereceği belirtildi. İhraç edilen akademisyenler, işlerine dönebilmek için OHAL Komisyonu’na başvurmuştu.

OHAL Komisyonu bugüne kadar, akademisyenlerin dosyalarını ele almamıştı. OHAL Komisyonu, AYM’nin kararını dikkate alırsa, akademisyenlere üniversiteye dönüş yolu açılmış olacak. Komisyon başvuruları reddederse, AYM’nin ihlal kararı akademisyenlerin Danıştay’a açacağı davaları da etkileyebilecek. l

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