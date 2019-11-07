‘Güçlü örgüt istiyorum’

Seçimlerde CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarının yeniden yönetime aday olacağı belirtildi. Kurultay sürecinin parti içi tartışmalarla gündeme gelmesini istemeyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kongrelerde “güçlü örgüt yönetimlerinin” oluşmasını istediği ifade edildi.



Nisan 2020 kurultayında Kılıçdaroğlu yönetiminin güç kaybetmesi beklenmezken, yarışın “tavanda değil tabanda” olacağı yorumları yapılıyor.

Kurultay takvimi yarın mahalle delegesi seçimleriyle başlıyor. Yerel kongrelerde belirlenecek yaklaşık 1250 delege, kurultayda genel başkan ve Parti Meclisi seçimi için oy kullanacak.



Delege hesapları



Kurultay hareketliliğinin arttığı CHP içinde güç kazanmak isteyen partililer, kulislerde “delege hesapları” da yapmaya başladı.



Muharrem İnce kanadının yanı sıra Kılıçdaroğlu’na yakın duran bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin de yerel kongrelerde güç kazanmayı amaçladığı belirtiliyor. Bu nedenle parti kulislerinde, CHP’deki kurultay yarışının “tavanda değil tabanda yaşanacağı” yorumları yapılıyor. Özellikle Millet İttifakı stratejisi ve yerel seçim sonuçları nedeniyle Kılıçdaroğlu yönetiminin, tartışmalı bir kurultay geçirmeden yoluna devam etmesi bekleniyor.



Üç başkan yine aday



Edinilen bilgilere göre İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il kongrelerinde yeniden aday olmak istiyor. Yerel seçimlerde başarı elde edilen üç büyükşehrin il başkanlarının, görevlerini iki yıl daha sürdürmek için yarışa dahil olması bekleniyor.

Milliyet’e konuşan Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP’nin parti içi demokrasiye sahip olduğunu vurgulayarak, “Yönetim olarak bizim sorumluluğumuz yarışın demokratik ortamlarda gerçekleşmesini sağlamaktır. Üyelerimizin hakkını, hukukunu korumak için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz” dedi.

Kavga uyarısı



Kongrelerde, kavgalara varacak parti içi tartışmaların yaşanmasını istemeyen Kılıçdaroğlu, örgüte “uzlaşma” mesajı vermiş ve “kavga edeni partide tutmayız” demişti. Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı görüşmelerde ise “CHP’yi iktidara taşıyacak, güçlü örgüt yönetimlerinin oluşmasını” istediği öğrenildi.