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30.10.2019 - 21:24 | | AA

Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Gürcistan Başbakanı Gakharia Türkiye'ye gelecek

 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret, yarın gerçekleşecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne doğruMersin'de 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarında sona gelindi.
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