Güvenli Bölge için ABD ile mutabakat

‘Güvenli Bölge için ABD ile Türk askeri yetkililerin yaptığı üç günlük toplantı dün tamamlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda Güvenli Bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı. Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Mutabık kalındı

Güvenli Bölge için Türk-ABD heyetlerinin ikinci tur görüşmeleri dün tamamlandı. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. ABD Büyükelçiliği’nin de sosyal medya hesabından İngilizcesini paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik olarak ABD askerî yetkilileriyle Millî Savunma Bakanlığı’nda 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelerde;

Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezi’nin en kısa zamanda kurulması, Müteakiben, Güvenli Bölge’nin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır.”

Ayrıntı paylaşılmadı

Güvenli Bölge’nin 30-40 km derinlikte ve Fırat’ın doğusunu kapsayacak şekilde 460 km uzunlukta olmasında kararlı olan Ankara, kontrolün de TSK’da olmasını istiyordu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, ABD heyeti Güvenli Bölge’nin 15 kilometre (9 mil) derinlikte ve 140 kilometre (87 mil) uzunlukta olmasını teklif etti. Açıklamada Güvenli Bölge’nin derinliği ve uzunluğuna dair bir bilgi paylaşmadı. Her iki tarafın da ortak bir noktada buluştuğu ifade ediliyor. Açıklamayı değerlendiren uzmanlar, Güvenli Bölge kontrolünün ABD-Türkiye arasında olacağını belirtirken, “Komuta merkezinin Türkiye’de olması, i nihai kontrolün de Türkiye’ye bırakıldığına işaret ediyor” dedi.

İsteklerimizi masaya koyduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmeler sürerken Büyükelçiler Konferansı öncesinde soruları yanıtladı. Güvenli Bölge görüşmelerine değinen Akar şunları söyledi: “Terör örgütleri DEAŞ ile YPG ile mücadele ettiğimizi ve bu mücadelenin sürmekte olduğunu, ayrıca ABD ile birlikte Güvenli Bölge’yi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, bu manada taleplerimizi sıraladığımızda, 30-40 kilometrelik derinlik olması gerektiği, bu bölge içindeki YPG’lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG’nin elindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılması, bunun dışında teröristler tarafından yapılmakta olan birçok tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi ve bunları da Türk ve ABD askerlerinin birlikte yapması konusundaki taleplerimizi, isteklerimizi açık ve net bir şekilde masaya koyduk. ABD’li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere YPG’lilere verdikleri destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz.”

‘Kendimiz yaparız’

“Ülkemizin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda yapılması gereken neyse bunu mümkünse ABD ile birlikte, değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu yine ifade ettik. Güvenlik endişelerimizi dile getirdik. Endişeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıların değerlendirmesini yaptığımızda, olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır... Biz bu konuda ABD’li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, davranmayı, çalışmayı arzu ediyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa bu konuda ülkemizin, milletimizin ve bölgedeki dost ve kardeş halkın da güvenliğini, huzurunu sağlamak bakımından yapmamız gereken neyse bunları da yapacağımızı defaatle söylemiş bulunuyoruz. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette.”

ABD Büyükelçiliği’nden anlaşma açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye’de güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bazı konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, üzerinde uzlaşı sağlanan konular şu şekilde sıralandı: “Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için alınacak ilk tedbirleri hızla uygulaması, güvenli bölgenin tesisinin birlikte koordine edilmesi ve yönetilmesi amacıyla Türkiye’de ortak operasyon merkezinin mümkün olan en kısa sürede kurulması, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için her çabanın gösterilmesi.”

‘İlk aşamada YPG/PKK bölgeden çıkarılacak’

Açıklamayı değerlendiren uzmanlar, ilk aşamada alınacak tedbirlerin, YPG/PKK terör örgütünün oluşturulacak güvenli bölgeden çıkarılmasını içerdiğini, ilk aşamada teröristlerin 30-40 km kadar bölge dışına çıkarılacağını, ağır silahların toplanacağını ve bölgede terör örgütünün tahkim ettiği askeri sığınak ve mevzilerin imha edileceğini kaydetti. Alanın mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlenmesinin ardından, Türk ve ABD askerlerinin bölgeye girmesi ve kontrolün sağlanması bekleniyor. YPG/PKK’nın çıkarılmasıyla yerleşim yerlerinde yeni yönetimlerin oluşturulması ve buralardaki idarenin de yerel meclislere bırakılması planlanıyor.