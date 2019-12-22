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22.12.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

‘Güvenlik soruşturması’ seneye kaldı

TBMM Genel Kurulu’nda güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi bazı değişikliklerle kabul edildi.

‘Güvenlik soruşturması’ seneye kaldı

AK Parti, görüşmeler sırasında son dakika sürprizi yaparak güvelik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin maddeleri teklif metninden çıkarma önergesi verdi. CHP’nin anayasaya aykırı olduğu ve Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini açıkladığı maddeler üzerinde daha kapsamlı çalışma yapılacağını açıklayan AK Parti, güvenlik soruturması ve arşiv araştırması düzenlemesinin önümüzdeki yıl TBMM’ye getirileceğini kaydetti. Çalışmalarına 15 gün ara veren Genel Kurul, 7 Ocak 2020 Salı günü yeniden toplanacak.

 

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