MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri‘Hamileler cezalarını evde çekecek’
26.11.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

‘Hamileler cezalarını evde çekecek’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların elektronik izleme merkezi aracılığıyla cezalarını evde çekeceğini söyledi.

‘Hamileler cezalarını evde çekecek’

Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda, suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde gözden geçirmeyi düşündüklerini belirtti. Gül’ün açıklamaları şöyle:

LEKELENMEME HAKKI: Lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında dengeyi kurduk. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu zamana kadar toplam 249 bin 84 ihbar dosyası açılmış ve 146 bin 382’inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. 1 Ocak 2019’dan günümüze kadar ise 154 bin 287 ihbar dosyası açılmış ve 103 bin 966’inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş.

EVDE İNFAZ: Yapacağımız düzenlemelerle, genel infaz usullerinin yanında yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi ve güncel teknolojilerin sisteme entegrasyonu sağlanacak. Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkân tanıyan düzenlemeler de çalışmalarımız arasında bulunuyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME: Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi çalışmalar devam ediyor.

NOTERLİĞE YENİ DÜZEN: Noterlik kurumunda değişiklik öngörüyoruz. Yeniliklerden biri noterliğe girişte sınav usulünün getirilmesi ve noter yardımcılığı müessesesinin kurulması olacak. Noterlikte parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılması sağlanacak. Bu şekilde muhtemel sahteciliklerin önüne geçilmesi planlanıyor. Noterlik harç ve masraflarının kredi kartlarıyla ödenebilmesi sağlanacak.

BAZI SUÇLAR KABAHAT OLACAK: Kısa süreli hapis cezasına seçenek oluşturan yaptırımların süre ve tür yönünden kapsamını genişletmeyi planlamaktayız. Şikâyete bağlı suçların kapsamının genişletilmesi ve suç teşkil eden bazı davranışların idari para cezasına konu olabilecek bir kabahat olarak düzenlenmesi de sistemi rahatlatmaya yönelik çalışma olacak.

26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem26 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak aşkta feci son! Kocasına yakalanınca...

Yasak aşkta feci son! Kocasına yakalanınca...

Son dakika: 9 ilde operasyon! Gözaltılar var...

Son dakika: 9 ilde operasyon! Gözaltılar var...

KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

KYK burs ücretleri hesaplara yattı mı? KYK burs ücretleri ayın kaçında yatacak?

Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

Adem Kılıççı polisin kafasında cam şişe kırdı!

Sıradaki Haber