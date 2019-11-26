‘Hamileler cezalarını evde çekecek’

Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunda, suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde gözden geçirmeyi düşündüklerini belirtti. Gül’ün açıklamaları şöyle:

LEKELENMEME HAKKI: Lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında dengeyi kurduk. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu zamana kadar toplam 249 bin 84 ihbar dosyası açılmış ve 146 bin 382’inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. 1 Ocak 2019’dan günümüze kadar ise 154 bin 287 ihbar dosyası açılmış ve 103 bin 966’inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş.

EVDE İNFAZ: Yapacağımız düzenlemelerle, genel infaz usullerinin yanında yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi ve güncel teknolojilerin sisteme entegrasyonu sağlanacak. Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkân tanıyan düzenlemeler de çalışmalarımız arasında bulunuyor.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME: Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi çalışmalar devam ediyor.

NOTERLİĞE YENİ DÜZEN: Noterlik kurumunda değişiklik öngörüyoruz. Yeniliklerden biri noterliğe girişte sınav usulünün getirilmesi ve noter yardımcılığı müessesesinin kurulması olacak. Noterlikte parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılması sağlanacak. Bu şekilde muhtemel sahteciliklerin önüne geçilmesi planlanıyor. Noterlik harç ve masraflarının kredi kartlarıyla ödenebilmesi sağlanacak.

BAZI SUÇLAR KABAHAT OLACAK: Kısa süreli hapis cezasına seçenek oluşturan yaptırımların süre ve tür yönünden kapsamını genişletmeyi planlamaktayız. Şikâyete bağlı suçların kapsamının genişletilmesi ve suç teşkil eden bazı davranışların idari para cezasına konu olabilecek bir kabahat olarak düzenlenmesi de sistemi rahatlatmaya yönelik çalışma olacak.