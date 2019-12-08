‘Harekât ile dünyaya gerçekleri anlattık’

TARİHSEL BİLGİ: Sözde Ermeni soykırımı iftirasına yönelik, ‘1915.gov.tr’ internet sitesinden gerçekleri yayınladık. Bu site tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Böylelikle konunun siyaset alanda bir “sopa” olarak kullanılmaması, tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz.

AMANSIZ MÜCADELE: Derdimiz, bölgede ve dünyada söz sahibi olan ülkemizin yükselişine yakışır nitelikli ve değerli çalışmalar gerçekleştirmek ve milletimizin sesini, devletimizin haklı mücadelesini bütün dünyaya duyurmaktır. Bugün dünyada, terör örgütleriyle bizim kadar mücadele eden başka bir ülke var mı?

FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle aynı anda sahada amansız bir mücadele veriyoruz ve hamdolsun terörle mücadeledeki başarımız herkesçe kabul görmüş bir gerçek. Biz de hiçbir ayrım yapmaksızın tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz büyük mücadeleyi, bu terör örgütlerinin karanlık, kanlı ve gerçek yüzlerini dünya kamuoyuna en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Nitekim, Barış Pınarı Harekatı’nda, sahadaki gerçekleri dünyaya aktarma konusunda çok büyük yol kat ettik. Son dönemlerde özellikle ülkemize yönelik artan dezenformasyon ve kara propagandayla daha güçlü mücadele etmeli, mevcut mekanizmaları iyileştirmeli ve alternatif kanallar geliştirmeliyiz.



