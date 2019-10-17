Harekâta destek dış politikaya eleştiri

CHP TBMM grubunda Barış Pınarı Harekâtı’nın desteklenmesinin önemi vurgulanırken, milletvekillerinin bu konuda, “söylem birliği” içinde olması gerektiği belirtildi. CHP’nin Suriye’de bulunan Türk askeri için tezkereye “evet” dediği ifade edilen toplantıda, ancak iktidarın dış politikasının eleştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Söylem birliği

CHP grubu, dün, Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren toplantıda, bir sunum yapan Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, harekâta yönelik uluslararası tepkiler ve “yaptırım” açıklamaları konusunda bilgilendirmede bulundu. İktidarın dış politikasını eleştiren Çeviköz, Türkiye’nin uluslararası platformda yalnızlaştığını ileri sürdü.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda, CHP’nin Suriye’de bulunan Türk askerinin güvenliği için tezkereye “evet” dediğine dikkat çekildi. Bu nedenle milletvekillerinin harekâtı desteklemesinin önemli olduğu, bu konuda parti içinde “söylem birliği” oluşturulması gerektiği vurgulandı. Ancak bunun iktidarın “yanlış” dış politikasının eleştirilmeyeceği anlamına gelmediği ifade edildi.

Toplantıda, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren, “yargı paketi” hakkında bilgi verdi. Bu görüşmede, tutuklu Parti Meclisi üyesi Eren Erdem ve tutuksuz yargılanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun durumunun gündemde tutulması benimsendi. CHP’nin basına kapalı toplantılarının her çarşamba devam edeceği bildirildi.

Parti programı yeniden yazılacak

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, yeni parti programının yazımı çalışmaları konusunda sunum yaptı. Sunuma göre, çalışmaları Açıkel’in başkanlığındaki, “Bilim Platformu” koordine edecek. Çalışmalar için farklı konuları ele alacak masalar kurulacak. Parti programı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Demokratlar İttifakı” anlayışına uygun olacak, kısaltılarak sadeleştirilecek. Program yazımı, MYK, PM, TBMM grubu ve parti örgütüyle birlikte, “katılımcı” şekilde hazırlanacak. Çalışmalar kapsamında dünyadaki merkez sol, sosyal demokrat, sosyalist partiler başta olmak üzere öne çıkan parti programları ve seçim bildirgeleri incelenecek.

‘Türkiye yalnızlaştı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin olarak, “Yapılan operasyonun Suriye’nin toprak bütünlüğünü amaçladığı söylenmektedir. Gerçekten Suriye’nin toprak bütünlüğü amaçlanmakta mıdır yoksa Suriye sınırında bir ‘ihvan devleti’nin kurulması mı amaçlanmaktadır?” diye sordu. Çeviköz, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği, Arap Birliği ve başta Almanya, Fransa, Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından hem kınandığını hem de yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. “AKP iktidarlarının yürüttüğü ‘diplomasizlik diplomasisi’ bugün Türkiye’nin yalnızlığını derinleştirmiştir” diyen Çeviköz, terörle mücadelenin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin ise en doğru yol inancındayız” dedi. l ANKARA Milliyet