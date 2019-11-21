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21.11.2019 - 07:50 | | NAMIK DURUKAN Ankara

HDP, Meclis’ten çekilmiyor

HDP, Meclis’ten çekilmiyor

31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı 69 belediyeden 24’üne kayyum atanan HDP’de sine-i millete dönerek TBMM ve belediyeler çalışmalarından çekilme tartışmaları, kapsamlı bir toplantı sonrasında karara bağlandı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzası ile yayımlanan bildiride erken seçim çağrısında bulunularak, parlamentodan çekilme olmayacağı vurgulandı: “Halkın canı ve emeği ile elde ettiği kazanımları korumak bizlerin boynunun borcudur. Sorumluluk ise başta bizler olmak üzere, kayyım rejimine karşı sesini yükseltmeyen herkese aittir. HDP, öncü rolünü her zamankinden fazla üstlenmeye hazırdır. HDP, başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarının büyük acılar çekerek, ağır bedeller ödeyerek elde etmiş olduğu kazanımlardan vazgeçmeyecektir.

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