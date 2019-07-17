MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetHDP'li büyükşehir belediye başkanına soruşturma!
17.07.2019 - 13:34| AA

HDP'li büyükşehir belediye başkanına soruşturma!

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında, HDP'li bazı belediyelere yapılan yardımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

HDP'li büyükşehir belediye başkanına soruşturma!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesinin Van'daki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, görev suçu kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Aldatma raporu

Aldatma raporu

Sıradaki Haber