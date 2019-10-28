‘Hedefler gerçekleşmedi’

Raporda, “Bakanlığın ilk göreve başlandığı süreçte açıklamış olduğu 100 günlük eylem planı ve aradan geçen sürede çalışma yaşamı ile ilgili ortaya koyduğu hedeflerin hiç biri gerçekleşmemiştir” denildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

“Bakanlık geçen yıl 103 milyar 91 milyon TL ödenek tavanıyla en yüksek üçüncü ödeneği alan bakanlık olmuş, bu yıl da 125 milyar TL öngörülen bütçesi ile en yüksek ödeneği alacak olan ikinci bakanlık olmuştur. Bakanlığın 2018 yılı ağustos ayında açıkladığı 100 günlük eylem planında sendikalaşma oranının yüzde 21’e çıkarılma hedefi yer almaktaydı. Lakin işçi sendikalarının son istatistiklerine göre bakanlığın bu hedefinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Bakanlığın eylem planında yer alan ‘kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması’ ifadesinin hiçbir karşılığının olmadığı açıkça görülmektedir. Türkiye’de son TÜİK verilerine göre işsizlik son bir yılda 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi olurken bakanlığın ilave kaynak aktararak azaltmayı hedeflediği kadın ve genç işsizliğinde ise patlama gerçekleşti. Genç işsizliği geçen yıldan bugüne yüzde 7 oranında artarak yüzde 27.1’e yükselirken, genç kadın işsizliği ise yüzde 8 civarında artarak yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.”