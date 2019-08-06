Hediyeler pişti oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki evine geçen hafta yaptığı ziyaretle ilk kez Cumhur İttifakı ortağını evinde ziyaret etmiş oldu. Ziyarette “devlet hassasiyeti” gereği Cumhurbaşkanlığı forsu kullanılmazken, çok az sayıda koruma bulundu. Bahçeli de ilk kez evini bir siyasi lidere açtı

Toplam 37 dakika süren ziyarette Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak “barış koridoru”, İdlib’de yeni bir göçe neden olabilecek çatışmalar ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik kuşatma başlıca konular oldu. Görüşmede Cumhur İttifakı’nın aynı kararlılıkla devam edeceği konusu karşılıklı teyit edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde aksayan yönlerin, radikal bir değişiklik yerine küçük dokunuşlar yapılarak düzeltilmesi benimsendi.

Köstekli tesadüfü

Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede iki liderin karşılıklı hediyeleşmesinde anlamlı tesadüf de yaşandı. Erdoğan ve Bahçeli habersiz şekilde birbirlerine köstekli saat hediye etti. Köstekli saatlerde liderlerin isimlerinin yanı sıra, özel işlemeler dikkat çekti. Erdoğan ayrıca, tespih koleksiyonu olan Bahçeli’ye özel yapım tespih de hediye etti. Erdoğan hediyelerini verirken, “Sabrı ve zamanı temsil ettiği için bu iki hediyeye tercih ettim” ifadelerini kullandı. MHP lideri de memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Erdoğan hayran kaldı

Görüşme sırasında evde kısa bir tanıtma gezisi de gerçekleşti. Erdoğan, Bahçeli’nin evini beğendi. Özellikle Selçuklu-Osmanlı Türk mimarisi, manzarasının yanı sıra, tablolar ve Türk tarihini yansıtan sanat eserleri Erdoğan’ın ilgisini çekti.