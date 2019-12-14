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14.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

İade-i ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın’ı, Ankara Mamak’taki evinde ziyaret etti.

İade-i ziyaret

Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. ziyarete ilişkin CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Yalçın’ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını söylediği, Yalçın’ın Ankara ve diğer illerde açacağı sergiler için de destek sözü verildiği bildirildi.

Yalçın, bir süre önce Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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