İade-i ziyaret

Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. ziyarete ilişkin CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Yalçın’ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını söylediği, Yalçın’ın Ankara ve diğer illerde açacağı sergiler için de destek sözü verildiği bildirildi.



Yalçın, bir süre önce Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.



