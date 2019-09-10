Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±...



Ã‡alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z genel olarak paylaÅŸacak. VatandandaÅŸlarÄ±n, STK'larÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini alÄ±p kararlarÄ±nÄ± vereceklerdir.



GÃ¼venlik noktasÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyor. TerÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda yok etmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.



Ã–nemli olan gÃ¼venlik tedbirlerini kapsamlÄ± ve tutarlÄ± bir ÅŸekilde hayata geÃ§irmektir. DiyarbakÄ±r'da Ã§ocuklarÄ± daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±lan annelerin feryadÄ± dalga dalga yayÄ±ldÄ±. Bu cesaretin gÃ¶sterilmesi ve annelerin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor. TerÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi bu dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸ birliÄŸi oluÅŸturuyor.



YaklaÅŸÄ±k 13-14 gÃ¼ndÃ¼r devam eden bu hadiseye uluslararasÄ± basÄ±nÄ±n sessiz kalmasÄ± dikkat Ã§ekici. Bu bizim bu konudaki duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± etkilemeyecektir.



GÃ¼venlik konusu ile ilgiliÂ meseleler ele alÄ±ndÄ±. FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda yaÅŸanan hadiseler Ã¶ncelikli gÃ¼ndem maddeleri iÃ§inde yer alÄ±yor. GÃ¼venli bÃ¶lge iÃ§in adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor. Ortak harekat merkezi kurulu. Bizim amacÄ±mÄ±z FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu ile Irak'a kadar olan bÃ¶lgede tamamen gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gibi gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmak.Â



TÃ¼rkiye bu gÃ¼ne kadar aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ± Ã§erÃ§evesinde mÃ¼ltecilere kapÄ±larÄ±nÄ± ve gÃ¶nÃ¼llerini aÃ§tÄ±. Ã–zellikle dÃ¼nyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeleri 300-400 mÃ¼lteci alalÄ±m mÄ± diye tartÄ±ÅŸmalar yaparken, TÃ¼rkiye mazlum olan herkese kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. MÃ¼lteci meselesi sadece TÃ¼rkiye'nin meselesi deÄŸildir. UluslararasÄ± toplumun artÄ±k taÅŸÄ±n altÄ±na elini koymasÄ± gerekmektedir. Ä°nsani aÃ§Ä±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman maÄŸdurun umudunu yitirmemesi Ã¶nemlidir.



Bu insanlara sahip Ã§Ä±kmak bizim en temel insani gÃ¶revlerimizden biridir. Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m de Ã¶nemli.



Ankara'daki zirvede bu konu ele alÄ±nacak.Â



MÃ¼nbiÃ§'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat daÄŸÄ±tÄ±ma, bir hedef saptÄ±rma tÃ¼rÃ¼ yola baÅŸvurulmasÄ±na tabii ki mÃ¼saade etmeyiz. Ä°dlib konusu da dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndeminde olmaya devam ediyor. Tek baÅŸÄ±na TÃ¼rkiye'nin bu sorumluluÄŸu taÅŸÄ±masÄ±nÄ± beklemek adil bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildir.



ABD Ticaret BakanÄ± yanÄ±nda bir grup ile TÃ¼rkiye'ye geldi. BugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n kabulÃ¼ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tamamladÄ±lar.Â Hedefler deÄŸerlendirildi ve ortak paydalarda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.Â



Åžu gerÃ§eÄŸin altÄ±nÄ± Ã§izmekte fayda var; TÃ¼rkiye doÄŸru yatÄ±rÄ±m yapan herkes kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. 1200 civarÄ± Amerikan ÅŸirketi TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steriyor.



SORU - CEVAP



(GÃ¼venli BÃ¶lge)Â KÄ±sa bir tarihi hatÄ±rlamakta fayda var. Obama dÃ¶neminde dile getirmiÅŸti. Hem Suriye fiziki olarak bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. Hem de milyonlarca insan mÃ¼lteci konumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dile getirdiÄŸi bu gÃ¼venli bÃ¶lge konusu hayata geÃ§irilseydi, on binlerce insanÄ±n hayatÄ± kurtulmuÅŸ olacaktÄ±. Ãœlkemizde bugÃ¼n 4 buÃ§uk milyona yakÄ±n Suriyeli mÃ¼lteci var. Bu insanlar turizm iÃ§in, piknik yapmak iÃ§in bu Ã¼lkeye gelmiyorlar. Bu insanlara kapÄ±yÄ± aÃ§mamak bizim tarihimize ve inancÄ±mÄ±za uygun deÄŸildir.



(DiyarbakÄ±r anneleri) DuruÅŸlarÄ± tÃ¼m TÃ¼rkiye'de karÅŸÄ±lÄ±k buldu. UmarÄ±m sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z daha giriÅŸken olurlar. Devlet olarak ilgili bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z orada.



(Bolton'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±)ÂHayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Kendisine bundan sonraki hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyorum. Bundan sonra onun halefi ile de baÄŸlantÄ±lar kurarÄ±z.



(F-35) F-35'ten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za dair bir tebligat yok. Biz bu programdan vazgeÃ§miÅŸ deÄŸiliz. TÃ¼rkiye'yi bu programdan Ã§Ä±karmak o kadar kolay da deÄŸil. Bunun sonuÃ§larÄ± da olur.



(Kayyum atamalarÄ±) BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ kendi ÅŸahsi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu konuda alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlar hukuki olarak alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlardÄ±r. Devletin kanunlarÄ± bellidir. Bunu hangi parti yaparsa yapsÄ±n fark etmez. Bir belediye baÅŸkanÄ± yolsuzluÄŸa bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda bir kusur oluÅŸtuÄŸunda bu sÃ¼reÃ§ iÅŸlenir. SeÃ§ilmiÅŸ olmak kimseyi masum kÄ±lmaz.Â



(Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n kabulÃ¼) CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tÃ¼m belediye baÅŸkanlarÄ± ile toplu olarak bir toplantÄ± yapacak. Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ biri olarak; birlikte nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z, vatandaÅŸa daha iyi hizmet nasÄ±l gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼r? tÃ¼m bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.





