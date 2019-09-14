MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetİhraç edilmeden istifa ettiler
14.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

İhraç edilmeden istifa ettiler

Eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından disipline sevk edilen diğer 5 isimle partiden istifa etti.

İhraç edilmeden istifa ettiler

Davutoğlu, Beysukent’teki çalışma ofisinde partiden ihracı istenen eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ile basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, şunları söyledi:

“Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapı şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı ortaya koyduğumuz partimizden ihraç talebi ile huzurunuza geleceğimizi tahayyül bile edemezdik. Bunu yaşamak da kaderde varmış... Adlarımızı unutturabileceklerini zannederek, 2014-2016 arasını tarihten silmeye kalktılar. Bu vefasız ve nobran tavır bizim için önemli değildi. Söylediklerimize yanlış diyemeyenler öfke ile bize yönelik ihraç sürecini başlattılar.”

‘Veda etmiyoruz’

Mevcut yönetimin, millet vicdanında ve tarih önünde bu kararın hesabını mutlaka vereceğini savunan Davutoğlu, “Demokrasi tarihimizin en yüksek oyu ile birlikte büyük bir onur yaşadığı, kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. AK Parti’nin vefalı tabanına, cefakar teşkilatına teşekkür ediyoruz. Onlara veda etmiyoruz. Yeni bir siyasi hareket inşa etmek için hem tarihi bir sorumluluk hem de milletimize karşı yükümlülüğümüzün bir gereğidir” dedi. 

    Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

    Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

    12 yıl sonra iptal kararı

    12 yıl sonra iptal kararı

    Green Day’den yeni albüm

    Green Day’den yeni albüm

    Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

    Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

    Sıradaki Haber