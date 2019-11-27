İİBF dekanları, Yıldız’da akreditasyon için toplandı

YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi’nde gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasında akreditasyonun önemine dikkat çeken YTÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, “Akreditasyon fakültelerde eğitim kalitesini belirlemek için alınan özel belgeleri ifade etmekte. Şu anda akreditasyon süreci uluslararası kurumlarda 1-8 yıla kadar sürmekte. İhtiyaç duyulan bütçeler ise hayli yüksek” dedi.



Bu belgelerin tanınırlığının ise bölgesel özellik gösterdiğini belirten Aydın, “Ayrıca bir bölümü akredite ederken diğerlerini etmemektedir. İşte bu nedenle İİBF’deki akreditasyon büyük sorun oluşturmakta” diye konuştu.



YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise “Burada elde ettiğimiz kazanımların, Türkiye’de paylaşılmasını temenni ediyorum. YTÜ olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapabiliriz, en kısa sürede dernekleşme sürecini başlatmamız lazım” dedi.



‘Dünyada ilgi artıyor’



Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise “Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon” isimli sunumunda, 2017’de bağımsız kalite kurulunun oluşturulduğunu ve günümüzde 13 kalite ajansının olduğunu belirtti.



Dünyada da kalite ve akreditasyonun öneminin artığına dikkat çeken Elmas, ABD’de son yıllarda kalite ve akreditasyonun yoğun bir şekilde tartışıldığını aktardı. YTÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise “Yükseköğretimdeki Gelişmelerin İİBF’lere Etkisi ve Akreditasyon” isimli bir sunum yaptı.



Fotoğraflar: ÜNAL ÇAM Milliyet