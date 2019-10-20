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20.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

‘İktidar hatasız bir çizgi izlemeli’

İYİ Parti’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin “Türkiye’yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir” değerlendirmesinde bulunuldu

‘İktidar hatasız bir çizgi izlemeli’

İYİ Parti’den dün yapılan açıklamada, AK Parti ve Erdoğan hükümetlerinin bölgedeki politikalarına, özellikle 2011’den itibaren uygulanan Suriye politikalarına itirazların birçok defa dile getirildiği, bu yanlış politikalar nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığı iddia edildi.

Bu tehditlerin önüne geçebilmek için yurt dışına asker gönderme tezkeresinin İYİ Parti tarafından desteklendiği belirtilerek, milli güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı milli bir duruş sergilendiğine değinildi. Bugün itibarıyla sürecin yeni bir aşamasına geçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Türkiye ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiri metni ve resmi açıklamalarda, birçok belirsizlikle beraber bazı olumlu ilerlemeler de görüyoruz. Türkiye’yi oldukça hassas bir sürecin beklediği ortada. Bu süreçte, iktidarın hatasız bir çizgi izlemesi gerekir. Temennimiz yeni bir hatalar zincirinin başlamamasıdır.”

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği belirtilen mektubun, “kabul edilebilir olmadığına” da işaret edildi.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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