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HaberlerSiyasetİletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi
12.10.2019 - 11:24 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı "Suriye Kürtlerine saldırı" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a PKK/YPG tepkisi

Altun, Twitter'dan Graham'ı da etiketleyerek yayımladığı mesajda, "PKK-YPG ilişkisi, sizin de içinde bulunduğunuz ABD'li yetkililer tarafından iyi biliniyor." ifadesini kullandı.

Nihayet ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Başkanı Barack Obama yönetiminin YPG/PKK'ya karşı aldığı tavrı eleştirdiğini kaydeden Altun, "Senatör, 'Türkiye Suriyeli Kürtlere saldırıyor' demeniz ikiyüzlülük değil mi?" diye sordu.

Fahrettin Altun, mesajında ayrıca, ABD'li yetkililerin terör örgütleri PKK ve YPG arasındaki ilişkiyi itiraf ettikleri bir video paylaştı.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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