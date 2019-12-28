MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı Altun'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama
ABONE OL
28.12.2019 - 22:04 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik açılan teröre mali yardım ve destek soruşturmasına ilişkin, "İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan "İngiltere'nin YPG/PKK'ya yönelik kararı"na ilişkin açıklama

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, İngiltere'de terör örgütü YPG/PKK'ya katılan bir kişinin ailesine yönelik teröre mali yardım ve destek soruşturmasını değerlendirdi.

Paylaşımında, birçok Avrupalı'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saflarına katıldığını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir.

Terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden biri, para kaynağını kesmektir. İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sermet Erkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sermet Erkin kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber