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24.12.2019 - 14:58 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı değerlendirmesi:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan mahkemesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kararına ilişkin, "Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir. Uluslararası toplum bunu unutmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun'dan Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı kararı değerlendirmesi:

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, uluslararası medyanın, gerçek anlamda hesap sorulana dek Kaşıkçı davasının peşini bırakmaması gerektiğini belirtti.

"Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir hakarettir. Bu cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir. Uluslararası toplum bunu unutmamalıdır." ifadesini kullanan Altun, birçok sorunun cevabının hala olmadığını vurguladı.

Altun, "Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi emrini kim verdi? Cinayeti kim işledi? Kaşıkçı'ya ne yaptılar? Cesedi nerede? Suudi Arabistan'daki mahkeme kime idam cezası verdi? Bunun bir daha olmayacağının garantisi nedir?" sorularını yöneltirken, "Bu alçak cinayet, akla gelebilecek bütün diplomatik ilkeleri çiğnemek suretiyle diplomatik bir tesiste gerçekleştirildi. Bu, hiçbir vicdana sığmayan ve kabul edilemez bir cinayettir. Nereye varırsa varsın bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Uluslararası medyayı da bu menfur olayı araştırmayı sürdürmeye davet ediyoruz." ifadelerini paylaştı.

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