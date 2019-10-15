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15.10.2019 - 17:02 | | DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu harekât terör örgütlerine karşıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Barış Pınarı Harekâtı Suriye’nin toprak bütünlüğüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu harekat terör örgütlerine karşıdır. Herhangi bir şekilde bir etnik gruba ya da Kürt kardeşlerimize dönük bir harekat değildir” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu harekât terör örgütlerine karşıdır

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekâtı’nın terör örgütü PKK-YPG ile mücadelenin yanında aynı zamanda DEAŞ’la mücadele anlamında da kritik bir harekat olduğunu belirterek, “Açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu harekat terör örgütlerine karşıdır. Herhangi bir şekilde bir etnik gruba ya da Kürt kardeşlerimize dönük bir harekat değildir. Bu harekat aynı zamanda DEAŞ’la mücadele anlamında da kritik bir harekattır. Bu noktada da Türkiye geçmişte DEAŞ’la mücadele bağlamında çok ciddi kazanımlar elde etmiştir. Harekatın bu mücadeleye önemli bir katkı sunacağı kanaatindeyiz” dedi.

Suriye krizinin çözümü noktasında Türkiye’nin durduğu yer ve bugüne kadar attığı adımların ortada olduğunu söyleyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye sürecinin garantör ülkesi olarak Türkiye, Astana Sürecinde çok önemli adımlar atarak Suriye krizinin çözülmesine, Suriye’de insani krizlerin aşılmasına çok önemli katkılar bulunmuştur.

Özellikle İdlib’de Türkiye’nin attığı adımlar bütün dünyanın gözü önünde atılmış adımlardır. Şimdi de bu adımla Suriye krizinin siyasi çözümüne yönelik önemli bir adım atılacaktır. Diğer taraftan da bu adım Suriye’nin toprak bütünlüğüne de önemli bir katkı sağlayacaktır.”

 

Kızılay ekibi insani yardım için Tel Abyad'a girdiTürk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.
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