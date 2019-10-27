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HaberlerSiyasetİletişim Başkanı Fahrettin Altun: Destek olmaktan memnuniyet duyduk
27.10.2019 - 18:01 | | AA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Destek olmaktan memnuniyet duyduk

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği açıklamasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Destek olmaktan memnuniyet duyduk

Altun, Reuters'a el-Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"DEAŞ karşıtı küresel koalisyonun bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik. Bugün Ebubekir el-Bağdadi'nin sivil kurbanlarının yanı sıra dünyanın DEAŞ teröründen koruması için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi anıyoruz.

Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir."

 

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