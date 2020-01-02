İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Libya Tezkeresi açıklaması

Altun, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Doğu Akdeniz'de tek taraflı ganimet avcılığına ve Türkiye'nin milli varlıklarının çalınmasına "dur" demek amacıyla Libya'nın meşru hükümetiyle uluslararası hukuka uygun olarak yaptığı anlaşmanın pek çok ülkeyi rahatsız ettiğini vurgulayan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Anlaşmanın ardından haksız kazançlarını teminat altına almaya çalışan bazı ülkeler, Libya'da meşru hükümet dışındaki güçlerle anlaşarak ülkeyi daha da kaotik bir duruma sürüklemek istemişlerdir. Meşru Libya hükümeti, Türkiye'den resmi olarak asker talep etmiş, TBMM ise bu yetki tezkeresini bugün itibarıyla onaylamıştır. Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz."