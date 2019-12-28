28.12.2019 - 13:38 |
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Somali açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Somali'de meydana gelen ve 80'den ölü olduğu belirtilen terör saldırısı için bir başsağlığı mesajı paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır." ifadelerini kullandı.