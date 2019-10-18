İlk yargı paketi Meclis’ten geçti

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ilk yargı reformu paketi Meclis’in önceki geceki mesaisiyle kabul edilip yasalaştı. Yargının ve cezaevlerinin yükünü hafifletmeyi, ifade ve düşünce özgürlüğünü pekiştirmeyi hedefleyen hükümler içeren yasa ile ceza yargılamalarında, “seri” ve “basit yargılama” olarak iki yeni usul getirildi. Cezada pazarlık dönemini başlatacak seri yargılama usulü, “Hakkı olmayan yere tecavüz, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, ilgili kanununa aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma, Rulet Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun’a aykırı hareket”in de aralarında bulunduğu bazı suçlarda uygulanabilecek. Şüphelinin suçunu itiraf edip savcı ile anlaşmasına bağlı olarak uygulanabilecek bu usül, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek. Söz konusu usulü kabul eden failin cezası yarı oranında inecek.

1 Ocak’ta başlıyor

2 yıla kadar hapis gerektiren suçlarda ise, yine 1 Ocak 2020’den itibaren, “duruşmasız” basit yargılama yapılabilecek. Basit yargılama sonucu mahkûmiyet kararı çıkması durumunda ise ceza dörtte bir oranında düşürülecek.

Söz konusu iki yeni üsul, 1 Ocak 2020 itibarıyla kovuşturma aşamasına geçilmiş, hükme bağlanmış ya da kesinleşmiş dosyalar için ise kullanılamayacak.

Yasa, halen 1 yıla kadar suçlar için verilebilen, “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” kararı konusunda savcıların yetkisini de artıyor.

Yeni yasayla birlikte 15 yaşını doldurmamış çocuklarda ise 5 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar için erteleme kararı verilebilecek. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Avukatlara yeşil pasaport

Diğer belli başlı düzenlemeler özetle şöyle:

- Baro levhasına kayıtlı, en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlar, haklarında terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartıyla yeşil pasaport alabilecek.

- OHAL KHK’ları ile pasaportları iptal edilenlere, belirli koşulların bulunması durumunda kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı’nca pasaportları verilebilecek.

- Hâkim savcı adaylığı ile avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartları aranacak.

- Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 1 yılı geçemeyecek.

Bakan Gül’den teşekkür

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, düzenlemenin yasalaşmasının ardından Twitter mesajıyla milletvekillerine teşekkür etti. Mesajında paketin Genel Kurul’un takdiriyle yasalaştığını belirten Gül, “Kanunun, ‘güven veren adalet’ hedefimize katkı sağlaması temennisiyle teklif sahiplerine ve destek veren tüm milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sancar’ın sağlık durumu iyi

HDP’li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar önceki gün akşam saatlerinde TBMM Genel Kurulu oturumunu yönetirken rahatsızlanmıştı. Bu nedenle Genel Kurul çalışmalarına ara veren Sancar’a ilk müdahale TBMM’de yapılmıştı. Tansiyonunun yükseldiği belirtilen Sancar, buradaki müdahalenin yeterli olmaması üzerine TBMM yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı. Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan, Sancar’ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devralmıştı. Sancar, hastanedeki tedavisinin ardından aynı gece taburcu edildi. Sancar’ın tansiyonunun kontrol altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. l ANKARA Milliyet