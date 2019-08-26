İmamoğlu’ndan CHP teşkilatına teşekkür

İmamoğlu, “Önemli bir demokrasi mücadelesi verdik. Şimdi sıra bu başarıyı taçlandırmada. Bu dönemden sonra da dünyaya örnek olacak siyasi bir başarı elde ettik. Bu başarı, aynı zamanda bir demokrasi başarısı. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Ekip ruhuna ve ekibiyle hareket eden bir anlayışa inanıyoruz” diye konuştu.

‘Teslim edilmeli’

Program sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın otopark işletmesinin İSPARK’a devredilmesinin ardından işletmenin de İBB’ye geçeceğini belirtti. İmamoğlu, “Yönetimini teslim alırken de oradaki hem otobüs işletmecilerini hem de vatandaşı koruyacağız” dedi.