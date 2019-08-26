26.08.2019 - 08:33| GÜLDEN ÇOKTAN / İstanbul
İmamoğlu’ndan CHP teşkilatına teşekkür
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Avrasya Gösteri Merkezi’nde CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kollarının yöneticileri ile bir araya geldi. Seçim sürecinde çalışmalarından dolayı parti mensuplarına teşekkür eden İmamoğlu, İstanbul’a eşit hizmet konusunda kararlı bir duruşu ortaya koyacağını belirtti.
İmamoğlu, “Önemli bir demokrasi mücadelesi verdik. Şimdi sıra bu başarıyı taçlandırmada. Bu dönemden sonra da dünyaya örnek olacak siyasi bir başarı elde ettik. Bu başarı, aynı zamanda bir demokrasi başarısı. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Ekip ruhuna ve ekibiyle hareket eden bir anlayışa inanıyoruz” diye konuştu.
‘Teslim edilmeli’
Program sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın otopark işletmesinin İSPARK’a devredilmesinin ardından işletmenin de İBB’ye geçeceğini belirtti. İmamoğlu, “Yönetimini teslim alırken de oradaki hem otobüs işletmecilerini hem de vatandaşı koruyacağız” dedi.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.