İmza yetkilerinde düzenleme yapılacak

Milliyet’in ulaştığı rapora göre yeni sistemin iyileştirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılacak. Yetki devri ve paylaşımı yaygınlaştırılacak. Yönetim kademelerinde devredilebilecek yetkiler belirlenecek, imza yetkileri yeniden çalışılacak. Yerel yönetim hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik “yetki kullanımı” çalışması yapılacak. Sistemin kendisinde değil uygulamada bazı aksaklıkların yaşandığını vurgulayan Oktay’ın sunumundaki sistemle ilgili çözüm önerileri şöyle:

Yönetim kademelerinde devredilebilecek yetkiler belirlenecek. İmza yetkileri yönergeleri, sisteme uygun olarak tekrar çalışılacak. Devredilen yetkilerin kullanımı ve uygulaması kontrol edilecek, izlenecek ve raporlanacak.

Sorumluluğu olmayan yetkisiz aktörler, imza yetkilileri arasına alınmayacak.

Bakanlık, kurum ve kuruluşların, Cumhurbaşkanlığı iş ve işlemlerini kurumsal olarak takip edebilecekleri irtibat noktaları belirlenecek.

Bakanlıklarda bakan başkanlığında en geç iki haftada bir koordinasyon toplantısı yapılacak. En geç haftada bir defa da bakan yardımcıları koordinasyon toplantısı düzenlenecek; toplantı sonuçları bakana raporlanacak.

Arabulucu bakan

Birden çok bakanlığı ilgilendiren kararname ve kararlarda ilgili tüm taraflarla istişare güçlendirilecek. Kesişen alanlarda çözüme ulaşılmayan konularla ilgili oluşan koordinasyon eksikliğini giderecek “arabulucu bakan” şeklinde bir ara birim oluşturulacak.

Bakanlıkların siyasi parti ile çalışmaları, bir mekanizmaya bağlanacak. Toplumsal meselelerde ortak söyleme ulaşılması için hızlı koordine olunacak.

Yürütmenin Meclis grubu ile ilişkileri tanımlanarak yürütmenin yasama ihtiyaçları hızlı ve doğru şekilde karşılanacak.

AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda bazı bakan ve milletvekilleri sunumların ardından futbol maçında bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kaptanlıklarını yaptığı takımlarının karşılaşmasında Varank’ın takımı 5-1 galip oldu. Gelen itirazlar üzerine maç tekrar edilirken yeniden yapılan maçın galibi ise Çavuşoğlu’nun takımı oldu.