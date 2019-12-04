İnfaz düzenlemesi Meclis yolunda

AK Parti’nin merakla beklenen infaz düzenlemesini, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin hemen ardından Meclis Başkanlığı’na sunmayı planladığı öğrenildi. Teklifle cinsel saldırı, terör, uyuşturucu, örgütlü suçlar ile mükerrer suçlar dışındaki suçlarda halen üçte iki olarak uygulanan infaz süresinin bir bölü ikiye çekileceği belirtiliyor. Milliyet’in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı infaz paketiyle ilgili sunum yaptı. Erdoğan, sunumun ardından bakanlıktan, bazı düzenlemelerle ilgili istatistiksel veriler istedi.

MHP’nin, konuyla ilgili görüşmelerde “İnfaz düzenlemesi beklentisi sürdüğü için cezaevleri sakin” vurgulamasıyla, teklifin biran önce Meclis’e getirilmesini istediği ifade edilirken, MYK toplantısının ardından parti kurmayları Milliyet’e, “İnfaz teklifini süratle Meclis’e sunacağız. Muhtemelen bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM Başkanlığı’na teklif sunulur. Hatta bu biraz daha erkene bile çekilebilir” bilgisini verdi.

AK Parti kurmaylarının aktardığına göre, cinsel suçlar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisi infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

Denetimli serbestlik

Denetimli serbestlik sistemi de değişecek. Halen 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbesti süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5/1 oranında uygulanacak. Yani bugünkü gibi şartlı tahliyesine 1 yıl kala “iyi halli olma” şartıyla otomatikman gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5/4’ün tamamlayanlar için geçerli olacak. Böylece ceza süresi ne olursa olsun her suçlunun mutlaka belli bir süre cezaevinde yatması sağlanacak. İnfaz paketiyle, “hafta sonu infaz, geceleyin infaz, konutta infaz” şeklindeki özel infaz uygulamasının kapsamı genişletilecek. Parti kurmayları, infaz paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık ilk etapta 42 bin kişinin tahliye olmasının beklendiğini belirttiler.