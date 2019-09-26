İnfaz sistemi sil baştan

AK Parti grup yönetimi, Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı infazla ilgili paket taslağını hukukçu vekiller ile birlikte değerlendirmeye başladı. Adalet Bakanlığı bürokratlarının da katılımıyla önceki gün ve dün Meclis’te infaz paketi üzerine mesai yapıldı. Vekiller toplantıda “Mağdurların ve suçlu lehine yapılacak değişikliklerin toplumdaki olası yansımaları da dikkate alınarak dengeli bir düzenleme yapılmalı. Denetimli serbestlikte, uyuşturucu, cinsel suçlar, pedofililer için farklı kriterler getirilmeli. Bu otomatik 1 yıl kaldı ‘hadi denetimli serbestliğe’ şeklinde uygulanmamalı. Bu tip suçlar için denetimli serbestlik döneminde tedavi şartı getirilebilmeli. İyi hal indiriminin tanımı iyi yapılmalı bu da otomatiğe bağlı olmamalı. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb’nin yer alacağı komisyonların raporları dikkate alınmalı” görüşlerini dillendirdikleri bildirildi. Grup yöneticileri ise, bu hassasiyetlerin dikkate alınacağını, 1. yargı paketi gibi infaz paketi için de muhalefetle uzlaşma aranacağını ifade etiller.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre üzerinde çalışılan düzenleme ile terör, kadına ve çocuğa yönelik cinsel saldırı ve istismar gibi bazı suçlar hariç hükümlülerin cezaevinde yatış süresi kısalacak. Ancak yapılacak değişikliklerle halen cezası ikiyıla kadar olanların cezaevinde bir gün dahi kalmamasını, cezası dört yıla kadar olanların da cezaevine “girdi-çıktı” yapmasına imkan tanıyan sistem değiştirilecek. Özel infaz hükümleri etkinleştirilecek. Bir yılın altında ceza alanların bile belli bir süre cezaevine girmesi sağlanacak. Denetimli serbestlikte de kademeli sisteme geçilecek.