İnönü 135. doğum gününde anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 135’inci yılında Anıtkabir’deki kabri başında anıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanlarından İnönü’nün 135. doğum günü dolayısıyla Anıtkabir’deki mezarı başında tören düzenlendi. İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in, babasının kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törene Toker’in yanı sıra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.