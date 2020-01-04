Irak’ın istikrarı Türkiye’ye bağlı

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ise “Süleymani operasyonuyla, Irak bir cephe ülkesi konumuna getirildi. Irak’ın istikrarı Türkiye’nin sorunları asgari seviyeye indirmesiyle mümkün olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘İran ve ABD arasındaki dengeler eskisi gibi olmayacak’

İRAM Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur: “ABD tarafından çok beklenmedik bir hareketti. İran ile ABD arasındaki kontrollü gerginlikte, taşlar yerinden oynadı. İran’ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu. Çünkü Kasım Süleymani, İran’ın Ortadoğu politikalarını 25 yıldır yöneten kişi, çok güçlü bir figürdü. Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da ya da Lübnan’da Hizbullah üzerinden İsrail’e saldırılar olabilir. Ancak bilinmesi gereken şey, İran ile ABD arasındaki dengeler eskisi gibi olmayacak. Artık ‘savaşa doğru gidiliyor’ bile denilebilir. Haşdi Şabi liderleri büyük bir saldırıya hazırlanıyorlardı. Süleymani’nin Lübnan’dan geldiği söyleniyor. Dolayısıyla ABD olası saldırının duyumlarını alarak önleyici bir saldırı gerçekleştirmiş olabilir. Irak bu çatışmanın ilk kurbanı olacak. Süreç Irak’ta askeri bir darbe girişimine, hatta suikastlere kadar varabilir. Irak askeriyesi de İran ve Amerika yanlılları olmak üzere ikiye bölündü. Bu durum da karışıklığın dozunu arttırıyor. İran öldürülen iki ismin yokluğunu telafi edebilir mi, yoksa ABD mi baskın gelecek? Bunu zaman gösterecek.”

‘Irak’ın denge arayışında Türkiye önemli aktör’

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: “Irak, ABD ve İran arasındaki çatışmanın cephe ülkesi olmak istemiyor. Süleymani operasyonuyla, Irak bir cephe ülkesi konumuna getirildi. Irak, ABD ve İran arasında bir denge arayışı içinde ve bunun için uluslararası aktörlerin desteğine ihtiyacı var. Bu aktörlerin başında Türkiye geliyor. Irak ile askeri işbirliği anlaşması, Irak’ın denge politikasındaki arayışında önem kazandı. Irak ile imzalanmayı bekleyen mutabakat için öncelikle iç istikrar sağlanmalı. Bu gelişmelerle Türkiye’nin Irak’ta güçlü bir şekilde yer almaya başlaması, istikrarsızlık ortamının giderilmesi ve Irak’ın yeniden yapılanmasında önemli bir adım olacaktır. Türkiye ile Irak arasındaki anlaşmanın kısa bir sürede hayata geçirilebilmesi mümkün görünmüyor. Irak’ın istikrarı Türkiye’nin sorunları asgari seviyeye indirmesiyle mümkün olacaktır.”