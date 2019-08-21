21.08.2019 - 08:10| ANKARA Milliyet
İran heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mostafa Kavakebiyan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Kılıçdaroğlu, dün parti genel merkezindeki makamında, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kavakebiyan ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Majıt Feyzullahı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de bulundu. 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.