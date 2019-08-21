İran heyetini kabul etti

Kılıçdaroğlu, dün parti genel merkezindeki makamında, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kavakebiyan ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Majıt Feyzullahı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de bulundu. 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.