MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetİran heyetini kabul etti
21.08.2019 - 08:10| ANKARA Milliyet

İran heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mostafa Kavakebiyan ve beraberindeki heyetle görüştü.

İran heyetini kabul etti

Kılıçdaroğlu, dün parti genel merkezindeki makamında, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Kavakebiyan ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Majıt Feyzullahı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de bulundu. 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da baskında ele geçirildi! 2 bin 500...

Adana'da baskında ele geçirildi! 2 bin 500...

Minibüs evin duvarına çarptı!

Minibüs evin duvarına çarptı!

Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

10 bin laleli enstalasyon

10 bin laleli enstalasyon

Sıradaki Haber