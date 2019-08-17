‘İslam dünyasına huzur, adalet gelsin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslümanların Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da birbirlerini öldürdüğünü söyleyerek, “Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel konularda Müslüman ülkeler perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı, dökülen kanlar son bulur ve İslam dünyasına huzur ve adalet gelir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 54’üncü Ulusal, 28’inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde konuştu. Bir Anadolu erenini ve bir bilgeyi andıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’nin sözlerinden örnekler verdi.

‘Acı çeken çocuklar’

Kılıçdaroğlu, “Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönmüş bulunuyor. O, elinde kılıçla değil, aydınlanma meşalesiyle Anadolu’ya gelmiştir. Yaşamı boyunca hep hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. Toplum onu güvercin yoluyla Anadolu’ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiştir. O kendi deyimiyle 72 milleti bir saymıştır” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hacı Bektaş Veli Anadolu Selçukluları zamanında geldi ama Osmanlı’nın kuruluşunda onun ilminden ve irfanından yararlanıldı. Hacı Bektaş Veli’ye göre insan iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Hünkâr böyle söylüyor ama bugün dünyada yaşadığımız acı gerçekler var. Bugün dünyanın savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşanan bölgelerinin büyük bölümünü İslam ülkeleri oluşturuyor. Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da İslam adına birbirini öldürenler Müslümanlar. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olanlar yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bir bölümü de yine Müslümanların çocukları. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel konularda Müslüman ülkeler perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı, dökülen kanlar son bulur ve İslam dünyasına da huzur ve adalet gelir.”

‘Yeni sayfa açıyoruz’

Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 11. Bal ve Kültür Festivali’ne de katıldı. CHP lideri burada yaptığı konuşmada, “Ağaçlarımızı koruyacağız, ormanlarımızı koruyacağız. Kaz Dağlarını koruyacağız. O dağlardaki ağaçları, ormanları koruyacağız. Bunu söylediğimiz zaman bana kızıyorlar, diyorlar ki ‘Ey Kılıçdaroğlu niye böyle konuştun?’ Ağacın, kurdun kuşun hakkı yok mu, insanın hakkı yok mudur?” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının, parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet sunması gerektiğini ifade ederek, “Yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Eroğlu’na ödül verdi

26. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü’ne layık görülen Musa Eroğlu’na ödülünü Kılıçdaroğlu verdi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da Ersoy ve Kılıçdaroğlu’na katılımlarından dolayı plaket takdim etti.