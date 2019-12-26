İsmet İnönü anıldı

Törene, İnönü’nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü’nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü’nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziye dilekleri iletildi.

‘Örnek devlet adamı’

Kılıçdaroğlu, töreninin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bağımsız bir devlet kurma idealiyle, savaş cephelerinden, Lozan’daki başarıya ve iktisadi kalkınmaya uzanan yolculukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yol arkadaşlığı yapan, ikinci Cumhurbaşkanımız, örnek devlet adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü’yü saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Saygıyla anıyorum’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum” dedi.