İstanbullu başkanların Yenikapı buluşması

İstanbul’a hizmet üretmek adına ortak bir dil kullanmak zorunda olduklarının altını çizen İmamoğlu, “İnsanlarımıza, hizmet üretme noktasında iş birliği yapmak zorundayız. Düşünsenize; 16 milyonluk kentte 40 arkadaş olarak, İstanbul’umuza hizmet ediyoruz. Bunun hem kıymetini bilmek hem de gereğini yapmak için iş birliğine ihtiyaç vardır. Ortak masada konuşulup, halledilebilecek birçok hususun iletişimsizlikten hep ötelendiğini gördüm. Belki de çok zamandır denenmemiş olan bu yöntemi yaparak, burada ilçelerimizin birikimleri, ilçelerimizin tespit ettiği bir takım öncelikli projeleri de bu masada tartışıp, büyükşehirle entegre bir proje geliştirme metodunu da bu süreçte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ilçelerin birbirleriyle bağlantılı sorunlarına çözüm için 10 Bölge Koordinasyon Masası oluşturacaklarını söyledi.