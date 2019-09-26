İşte Erdoğan’ın BM’de anlattığı plan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor.

30 kilometre derinlikteki alan Cerablus, Münbiç, Ayn el Arab (Kobani), Tel Abyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terörden arındırılan Cerablus ilçesi dışındaki yerleşimler, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunuyor.

M4 karayolu

Güvenli bölgenin sınırını Suriye’nin doğusunu batısına bağlayan M4 karayolu oluşturuyor. M4’ün güvenli bölge içerisinde olmasıyla YPG/PKK’nın bölgeye erişmesi ve silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Terör örgütü halihazırda söz konusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Erdoğan, BM’deki konuşmasında hedefin ilk etapta kurulacak bu alana 1-2 milyon Suriyeliyi yerleştirmek olduğunu söyledi. Erdoğan, bölgenin derinliğinin Rakka-Deyrizor hattına indirildiği takdirde ise Türkiye, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinden dönecek Suriyeli sayısının 3 milyona kadar çıkabileceğini ifade etti.