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03.09.2019 - 15:21| AA

İşten çıkarılan işçilere destek ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde işten çıkarılan ve belediye önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

İşten çıkarılan işçilere destek ziyaretleri

Kaya, İBB'nin Saraçhane'deki belediye binasının önüne gelerek  işçilerle görüştü ve taleplerini dinledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, AK Parti olarak  bugüne kadar kazandıkları belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermediklerini  aktardı.

Bu durumun büyük bir adaletsizlik olduğunu vurgulayan Kaya, sözde  adaletten bahsedenlerin haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde işçilerin işine  son verdiğini belirtti.

Bunu şiddetle kınadıklarının altını çizen Kaya, "Buradaki işçi  kardeşlerimizin hikayeleri gerçekten çok dokunaklı. 'Çocuğum üniversiteyi  kazandı, hazırlık yapacağım işten çıkarıldım.' diyor. Yüzde 80 engelli evladına  tek başına bakan hanım kardeşimiz, yine tek başına 4 çocuğunu namusuyla,  iffetiyle geçindirmenin, çocuklarını okutmanın mücadelesini veren bir hanım  kardeşimiz işten çıkarıldı. Yaşlısı olan, küçük çocuklarına bakan binlerce  insanımızı işten çıkarttılar. Şiddetle bu işten çıkartmaları kınıyoruz." diye  konuştu.

"TEMENNİMİZ BU ZULME SON VERİLMESİ"

"Biz milletimize anlatmaya çalıştık. 'CHP'nin yalanlarına kanmayın.'  dedik. O yalanların şimdi nasıl yalan olduğunu milletimiz bir bir görüyorlar."  diyen Kaya, işçilerin haklı mücadelelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Kaya, sürecin hukuken de takipçisi olacaklarını dile getirerek, şöyle  konuştu:

"Bizim temennimiz bir an önce bu işten çıkartmalara, bu zulme son  verilmesi. Sadece İstanbul'da değil, Bolu'da, İzmir'de, CHP'nin AK Parti'den  aldığı bütün belediyelerde benzer işten çıkartmalar var. Hatta ittifakın aldığı  farklı illerde de aynı şey söz konusu. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin dahi  işten çıkarıldığı günleri yaşıyoruz. AK Parti olarak tüm Türkiye'de haksızca,  hukuksuzca, adaletsizce işten çıkarılan bütün kardeşlerimizin hukuk  mücadelelerinde yanlarında olacağız. Hukuklarının korunması anlamında gerek  İBB'de gerek AK Parti meclis grubu olmak üzere üzerimize düşeni yapacağız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği karardan bir an önce dönmesini  ve bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe bir an önce son vermesini temenni ettiklerini  söyleyen Kaya, "Selde kendisi tatildeyken 50 vatandaşımızı kurtaran kardeşimiz  burada. 25 yaşında gözyaşları içerisinde o sel günü gösterdiği fedakarlığı  anlattı. Ödül beklerken İBB'den kapının önüne konan bu kardeşimiz, bütün  kardeşlerimiz de aynı şekilde bir an önce işlerine geri alınmalı hatta verdikleri  o günkü mücadeleden dolayı da ödülleri verilmeli." dedi.

"SEÇİM ÖNCESİNDE 16 MİLYONU KUCAKLAYACAĞIZ DİYEN BİR ADAY VARDI"

Kaya, bir gazetecinin, çıkarılan işçilere gönderilen mesajı  hatırlatarak, "Mesajda 'görülen lüzum üzerine' yazılmış. Siz bunu nasıl  okuyorsunuz?" sorusu üzerine, "Tamamen partizanca, haksız, adaletsiz bir  yaklaşım. Seçim öncesi dönemde 16 milyonu kucaklayacağız diyen bir Büyükşehir  Belediye Başkan Adayı vardı. Yine CHP Genel Başkanı, 'Hiçbir şekilde CHP'nin  kazandığı yerlerde işten çıkartma olmayacak, namus sözü veriyorum.' demişti. Ben  bu namus sözü verenlere, 16 milyon insanı kucaklayacağız diyenlere sesleniyorum,  bir an önce bu zulümlere son verin. Sadece İstanbul'da değil farklı illerde de bu  işten çıkartmaları duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan bir kadının, üniversiteye gitmeye hazırlanan  çocuğunun, "Anne ben üniversiteye gitmeyeyim, size bakayım." sözlerini gözleri  dolarak okuduğunu anlatan Kaya, "Çocuklarımızı okutmak için AK Parti döneminde 17  yıldır verdiğimiz büyük bir mücadele var. Üniversiteye giden öğrencilerimize AK  Parti döneminde verdiğimiz burslar var. CHP zihniyeti o dönem bursların iptaline  yol açmıştı. Buradaki kardeşlerimizin en çok rahatsız olduğu husus, 'Bize ATM'ci  deniliyor.' diyorlar. Böyle bir algı operasyonu yapılmasından da kardeşlerimiz  son derece üzgünler. Hepimiz emeğimizle aldığımız parayı hak eden insanlarız  diyorlar. Bu da çok önemli bir nokta." diye konuştu.

"İKİ SEÇİM ARASINDA ALINMAYAN DA İŞTEN ÇIKARILMIŞTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İşten  çıkarılmaların nedeni iki seçim arasında yapılan alımlar olarak gösteriliyor. Bu  durum hukuksuz mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"İki seçim arasında alınmayan da onlarca kişi işten çıkarılmıştır.  Belediyenin tabii ki ihtiyaçları doğrultusunda her zaman işe alımlar olabilir ve  bu insanlar elbette ki liyakatine, işin tanımına göre işe alınmış kişilerdir.  Onlarca yıldır çalışan, bu belediyeye emek veren kardeşlerimiz de işten  çıkarılmış. Bence tüm Türkiye'deki insanlarımızın özellikle İstanbullu  kardeşlerimizin aklını bulandırmak, bir algı operasyonu yapmak için ki hep algı  operasyonlarıyla geldiler bugüne. Algı operasyonuna hizmet etmek için söylenmiş  bir cümledir. Şiddetle kınıyorum."

Bir diğer gazetecinin, "Bin 300 kişi işten çıkarıldı ama bir taraftan  da işe alımlar devam ediyor. İmamoğlu, buradaki 3 kişiyle görüşerek sizler de  CV'nizi vererek başvurunuzu yapabilirsiniz.' dedi." yorumu üzerine Kaya, "İhtiyaç  olduğu halde buradaki işçi kardeşlerimizin işlerinden atıldığını anlıyoruz. Bu  seçim döneminde insanlarımıza algı operasyonu yaptılar. Bu vesileyle,  Türkiye'deki bütün insanlarımızın da CHP'nin gerçek yüzünü bu işten çıkartmalarla  gördüğünü umuyorum. Bu belediyeye kimler girecek hep birlikte göreceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.

"BU MİLLET HAK ARAMA MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEZ"

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk de işçileri ziyaret ederek,  onlara eşinin evde yaptığı yemekten getirdi.

İşçilerin perşembe gününden bu yana mücadele verdiklerine işaret eden  Külünk, belediyenin iştiraklerindeki işçi çıkarımlarının devam edeceğine yönelik  ciddi işaretler olduğunu belirtti.

Külünk, "Çünkü görevi devralan şahıs ve 15 Temmuz'un arkasındaki  aklın, İBB'yi illegal terör örgütlerine teslim etme noktasında vermiş oldukları  sözler var. Kandil'in İstanbul'u kontrol etmesinin önünü açmak için vermiş  oldukları sözler var. Bu sözlerin gereğini yerine getirebilmeleri için İstanbul'a  yıllarca hizmet eden büyükşehir çalışanlarını işten etmek zorunda olduklarına  inanmaktalar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u yerel hizmetler noktasında zor günlerin beklediğini  kaydeden Külünk, "O da şunu iyi bilmeli, gerektiğinde bu Saraçhane Parkında 10  bin, 20 bin çadır olur. Bu millet hak arama mücadelesinden vazgeçmez. Bu  göstermektedir ki, seçimden önce hem CHP'nin başındaki şahıs hem şu anda belediye  başkanlığı koltuğunda oturan şahıs vermiş oldukları tüm sözleri unutmuş o  sözlerin unutulmuşluğu üzerine bir süreç yönetmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının süreci dikkatle takip ettiğini dile getiren  Külünk, hak arama mücadelesinde Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığının da işçileri asla yalnız bırakmayacağına inandığını  ifade etti.

"EMEKTEN BAHSEDEN CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?"

Külünk, "Buradan gözükmektedir ki, CHP işçi düşmanıdır. CHP 15  Temmuz'un arkasındaki kirli aklın emrindeki tüm sol terör örgütleriyle iç içedir.  CHP emek düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin bu kararlarını gözden geçireceklerine inandığını  ifade eden Külünk, "CHP'li belediyelerdeki kıyıma maruz kalan bütün işçi  kardeşlerimizi işçi düşmanı olan CHP'nin genel merkezi önünde CHP'nin başındaki  şahsa 'Verdiğin sözü yerine getir.' çağrısı yapmaya davet ediyorum. Bu işin  öncülüğünü de HAK-İŞ yapmalı. 1 Mayıs'ta işçileri meydanlara emek mücadelesine  davet eden DİSK, TÜRK-İŞ nerede? Emekten bahseden CHP'li milletvekilleri nerede?  AK Parti'li, MHP'li milletvekili arkadaşlarımıza davetim var buraya. Gün  bugündür. Bugün bu kardeşlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Külünk, işçilerin çocuklarının okul ihtiyaçlarının tespit edilmesi  yönünde işçi temsilcisine talimat vererek, bu ihtiyaçların karşılanacağını ifade  etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de İmamoğlu'na adaletli  davranma çağrısında bulunarak, işçilerin her zaman destekçisi olacaklarını  kaydetti.

 

 

 

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