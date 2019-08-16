İstinaf mahkemesinin kararını bekliyor

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, 2012’den bu yana Kılıçdaroğlu’na 28 ayrı tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu da Erdoğan hakkında dört ayrı tazminat süreci başlattı. Bu davalar arasında en dikkati çeken ise tazminat tutarlarının yüksek olması nedeniyle “Man Adası” iddialarına ilişkin davalar oldu.

909 bin lira yatırıldı

Kılıçdaroğlu’nun 2017’de dile getirdiği, iddialar nedeniyle üç ayrı dava açıldı. Mahkemeler Kılıçdaroğlu’nu toplamda 698 bin lira tazminata mahkûm etti. Bu tutar, yasal faiz ve avukatlık ücretleriyle birlikte 909 bin 353 liraya ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatları kararlara itiraz ederek süreci istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaların itiraz incelemesi sürerken “icra takibi” başlatılması nedeniyle Kılıçdaroğlu’ndan tazminatı ödemesi istendi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine, CHP kasasından destek almadan, tazminat tutarını karşılamak için Balıkesir’deki yazlığını satıp, bazı yakınlarından borç aldı. CHP milletvekilleri de hem CHP liderinin hem de diğer milletvekillerinin tazminat ödemelerine yardımcı olmak için bir fon oluşturarak, her biri 10’ar bin lira olmak üzere toplamda 1 milyon 400 bin liralık destekte bulundu.

‘AİHM’ye kadar gideriz’

Ödenen tutarın tüm itiraz süreçleri tamamlanıncaya kadar icra dairesinde “tehiri icra” (icranın geri bırakılması) başvurusuyla “bloke” edildiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatları ise istinaf incelemesinin yaklaşık bir yıldır tamamlanmaması üzerine harekete geçti. İncelemelerin bir an önce sonuçlandırılması için mahkemeye dilekçe verildi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik Milliyet’e yaptığı açıklamada, şu ana kadar davacı tarafına ödenen tazminat bulunmadığını belirterek, mahkeme kararlarının bozulacağını ve icra dairesine yatırılan tutarların geri alınacağını savundu. Çelik, “Hukuksuzluğun yargıdan döneceğine eminiz. İstinaf incelemesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Buradan da gerekli sonucu alamazsak Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e kadar gideceğiz” dedi.