İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi başladı

Akşener, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletin kendilerini beklediğini belirterek, her geçen gün, daha büyük gayretle iktidara yürüdüklerini, bu uğurda doğduklarını, bu uğurda yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki ne yapacağız? Milletimiz, İYİ Parti iktidarını hayal etmekle uğraşmayacak, görecek ve bilecek. Şüpheler yerini umuda ve inanmışlığa bırakacak. Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız. Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak, yeni bir anayasa hazırlayacağız. Bize yüzde 51 yetmez. Öyle bir anayasa hazırlayacağız ki toplumsal mutabakat neymiş görecekler."

Akşener, Türkiye'nin her bölgesinde İstanbul gibi yeni merkezler oluşturacaklarını belirtti.

Kurultayın ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Akşener, "Şimdi han sussun, töre konuşsun." diyerek, Nazım Hikmet'in "Davet" adlı şiirini okudu.

Akşener, Genel İdare Kurulu'nun çarşaf listeyle seçileceğini belirterek, "Bu çarşaf liste benim hayalimdi. Bugüne kadar bulunduğum siyasi partilerde genellikle yarı çarşafın içinden çıktım geldim. Ama çarşaf şudur, bu partiyi kuran, zor zamanda beraber olduğumuz, her türlü itip kakılmaya karşı dimdik ayakta durmuş bu salonu şereflendiren herkes benimdir. Siyasi Partiler Yasası'nın ve ona bağlı olarak tüzüğün genel başkanlara bıraktığı bir hak var, 50 kişiden az müracaat olursa iş problemli olmasın diye. İlan ediyorum o hakkımı kullanmayacağım. Aday olan arkadaşlarımızı siz seçeceksiniz."