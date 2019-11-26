MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset HaberleriİYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Kim kiminle görüştü, bir gün mutlaka göreceğiz!
26.11.2019 - 12:09 | | DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Kim kiminle görüştü, bir gün mutlaka göreceğiz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li bir siyasetçisinin Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili, "Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı ve her şeyden önemlisi, milli iradenin temsilcisi siyaset kurumunu kim, nasıl kirletiyor, bir gün mutlaka göreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Kim kiminle görüştü, bir gün mutlaka göreceğiz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğü iddiasının tüm ekranları kapladığını, konunun kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi. Akşener, "Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı ve her şeyden önemlisi, milli iradenin temsilcisi siyaset kurumunu kim, nasıl kirletiyor, bir gün mutlaka göreceğiz. Siyaset, kişisel çıkar için değil, milletin çıkarı, milletin refahı, milletin huzuru için yapılır. İYİ Parti işin bu yanıyla ilgilidir" dedi.

'SAYIN ERDOĞAN'I KİM İKNA ETTİ, MERAK EDİYORUM'

Akşener, kamuoyunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidenleri konuştuğuna vurgu yaparak, "Mesela ben; saraya kim gitti de 'santral bacalarına filtre takılmasını erteleyelim' diye Sayın Erdoğan'ı ikna etti, onu merak ediyorum. Mesela ben; seçim döneminde 'bu sorunu çözeceğiz' denildiği halde, saraya kim gitti de Sayın Erdoğan'ı ikna edip, EYT'lileri yüz üstü bıraktı, onu merak ediyorum. Mesela ben; seçimden önce '3600 ek göstergeyi vereceğiz' dediği halde, saraya kim gitti de, Sayın Erdoğan'ı ikna edip, memurlarımızı yüzüstü bıraktı, onu merak ediyorum. Mesela ben; saraya kim gitti de, Sayın Erdoğan'ı, elektriğe-doğalgaza yüzde 70'i bulan zamlar yapmaya ikna edip, vatandaşın sırtına yeni yükler bindirdi, onu merak ediyorum" diye konuştu.

Akşener, "Az kaldı değerli dava arkadaşlarım, iyileştirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Milletimizle el ele verip, tek adamı değil, ülkemizi güçlendireceğiz" dedi.

 

 

    1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandıAlmanya'nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa?nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi?nde gerçekleşen yaklaşık 1 milyar Euro değerindeki tarihi eser soygununun görüntüleri yayınlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü

    Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü

    EYT için son dakika açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

    EYT için son dakika açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

    Japon anne kızını kaçırdığı iddialarını yalanladı! Babasının haberi vardı

    Japon anne kızını kaçırdığı iddialarını yalanladı! Babasının haberi vardı

    Tarih verildi mi? 2019 Yılının 1. Dönem Bekçilik sonuçları...

    Tarih verildi mi? 2019 Yılının 1. Dönem Bekçilik sonuçları...

    Sıradaki Haber